Актёр Сослан Фидаров заявил о готовности спасти жизнь Смольянинова выстрелом в ногу

Актёр Артур Смольянинов после начала СВО на Украине уехал из страны. В новом интервью звезда "9 роты" заявил о намерении вступить в ряды ВСУ и воевать против ВС РФ. Также артист пригрозил физической расправой своему коллеги Сослану Фидарову, который на данный момент сражается на Донбассе.

Фидаров ответил Смольянинову на скандальное интервью и заявил, что у него не хватит смелости пойти на фронт. Также актёр сообщил, если он всё-таки встретит бывшего коллегу во время СВО в рядах противника, то спасёт ему жизнь, не смотря на его заявления и оскорбления России.

"Если он окажется на поле боя… Вы знаете, я думал об этом после его слов. Смотря какими были бы обстоятельства нашей встречи… Если бы я понимал, что выстрелю ему в ногу и тем самым спасу его, потому что я знаю, с кем я туда заходил, они таких не оставляют… Это достойные ребята, и там они работают подчистую. Поэтому я бы, может быть, выстрелил бы ему в ногу и взял бы его в плен. Чтобы он просто выжил", — сказал Фидаров.

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