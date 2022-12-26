В Гидрометцентре рассказали новосибирцам, почему в ноябре не было снега и как меняется погода

Осень в Новосибирске удивила жителей города, так как привычного снега не было, несмотря на холод. Начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик рассказала, как меняется погода и стоит ли ждать сибирских морозов.

"В этом году природа в очередной раз продемонстрировала своё многообразие. Да, климат у нас меняется. За последние 30 лет ноябри стали теплее. Это происходит потому, что на нашу территорию чаще заходят циклоны. Но в октябре и ноябре этого года циклоны отсутствовали, а зашёл антициклон. Поэтому в ноябре были морозы, а среднесуточная температура — на 12-14 градусов ниже нормы", — приводит слова Лапчик Om1.ru.

В целом в Сибири отмечается потепление в феврале, марте и апреле, а май может быть теплее июня, отмечает специалист. Однако о морозах, свойственных региону, забывать не стоит. Например, ноябрь нынешнего года стал самым холодным за последние 30 лет, но снега горожане не видели. Всё дело в антициклонах, которые не могли проникнуть на юг из-за высокого давления в атмосфере.

"Антициклоны характеризуются отсутствием сильного ветра, практически штилем. Это может быть либо слоистая, либо малая облачность. Иными словами, то, что мы больше месяца наблюдали на нашей территории. Осадков не было из-за мощного антициклона, который прослеживался до высоты пять километров. Представьте, что над нами висела такая гора, которую циклоны, несмотря на их скорость, энергетику, не могли сдвинуть или разрушить. Это и было причиной холодной погоды без осадков", — заключила Лапчик.

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