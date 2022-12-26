Детский омбудсмен: отец намерен забрать едва не проданного в Екатеринбурге сына

Детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил, что мальчик, которого мать в Екатеринбурге пыталась отдать за 300 тысяч рублей, сейчас находится, скорее всего, в специальном учреждении.

"Отец проявлял инициативу, чтобы забрать сына к себе", — подчеркнул уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, передаёт Телеканал "360".

Известно, что правоохранители задержали женщину летом этого года. Чтобы получить средства, она опубликовала в Сети объявление о продаже семилетнего ребёнка. "Покупательницей" оказался оперативный сотрудник.

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