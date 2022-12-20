Марков о "чекистах" из окружения Путина: "Эта команда провалилась на Украине"

Политолог Сергей Марков перечислил успехи и провалы команды чекистов, которые входят в близкий круг Владимира Путина.

Марков в день работника государственной безопасности высказался о том, что удалось, а чего не удалось наследникам такой структуры, как "ЧК", которые оказались сейчас у власти.

Политолог отметил, что это праздник тех людей, которые составляют костяк команды Владимира Путина. Он считает, что эти люди спасли Россию от смуты и сберегли РФ от распада, обеспечив населению страны высокий уровень жизни.

"Эта команда провалилась на Украине, позволила создать там Антироссию. Потеряла время", — написал Марков в своём микроблоге.

Политический деятель считает, что данная команда упустила шанс развивать Россию экономически, так как "вступила в альянс с либеральными экономистами".

Он уверен, что именно эта команда возглавит сопротивление агрессии Запада.

"Не потеряйте время ещё раз, ребята. Сейчас времени в запасе у нас больше нет", — напутствовал политолог влиятельных "чекистов".

Ранее Сергей Марков спрогнозировал наступление ВС РФ и ВСУ.

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