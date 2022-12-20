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Генерал-майор Михайлов: если пожары в разных точках РФ — диверсии, реагировать нужно максимально жёстко

Общество

Генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов в разговоре с Pravda.Ru оценил факты пожаров на промышленных и гражданских объектах, часто происходящие в последнее время в разных точках РФ.

Генерал-майор Михайлов: если пожары в разных точках РФ — диверсии, реагировать нужно максимально жёстко

Эксперт полагает, что в каких-то случаях речь идёт о случайностях, а в каких-то и о диверсиях, и призвал тщательно разбираться по каждому факту.

Михайлов отметил, что Россия уже сегодня вошла в период диверсионной деятельности украинской и иной маргинальной среды, которая сейчас осуществляет поджоги и эти диверсии, однако ещё раз особо подчеркнул, что с каждым фактом надо разбираться отдельно, чтобы "не грешить на что-то или кого-то понапрасну".

По мнению генерал-майора, зима вообще обычно всегда характеризируется какими-то пожарами, какими-то проблемами, связанными с возгораниями. Многие на объектах ставят всякие тепловые приборы, которые потребляют много энергии, как следствие не выдерживают сетки, поэтому в каких-то случаях пожары — это досадные случайности.

Однако если выяснится, что речь идёт о диверсиях, реагировать нужно максимально жёстко, уверен военный.

"Потому что если мы действительно имеем дело с организованной, хорошо продуманной системой ведения диверсионной деятельности, то там нужно уже принимать очень жёсткие меры. Очень жёсткие меры в отношении лиц, которые сюда приехали с недобрыми намерениями, при этом многие их них, наверняка, имеют уже российские паспорта, многие приехали под видом беженцев, но в известной степени выполняют те задачи, которые перед ними ставит их политическое или военное руководство. С этим надо разбираться.
Я считаю, что мы не должны уже церемониться, особенно если мы будем ловить людей, склонных к осуществлению такого рода деятельности", — сказал Михайлов.

Эксперт посоветовал таких диверсантов "выводить на границу, давать волшебного пенделя и пусть он идет пешком к себе на малую родину".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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