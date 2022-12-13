В Петербурге загорелось здание на территории машиностроительного завода "Звезда"

Здание в Невском районе Санкт-Петербурга горит на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Ведомство заявляет, что пожар на улице Бабушкина начался около семи утра по московскому времени.

"В двухэтажном здании размером 50 на 100 метров происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Рядом с местом возгорания расположено одно из зданий машиностроительного завода "Звезда". Также предприятие производит дизельные двигатели многоцелевого назначения.

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