Путин заявил об увеличении размера пособия для беременных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году размер пособия для беременных вырастет и составит от половины до одного прожиточного минимума.

"… Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", — сказал Путин.

Заявление прозвучало на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам лидера страны, процесс оформления и получения пособия должен быть максимально понятным, простым и удобным для россиян.

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