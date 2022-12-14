Омбудсмен РФ: жалобы по поводу мобилизации продолжают поступать

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней всё ещё обращаются граждане по поводу ошибок при проведении частичной мобилизации.

По информации уполномоченного по правам человека, каждый день происходят 60-70 звонков. Их политик назвала "ужасными и надрывными".

"Стараемся сделать всё возможное, чтобы выполнялся закон", — отметила Москалькова во время заседания Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Вместе с этим омбудсмен призвала проанализировать законы, которые позволяют поддерживать семьи призывников, и при необходимости принять новые документы.

Ранее сообщалось, что мобилизованные граждане столкнулись на Сватовском направлении с иностранными наёмниками.

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