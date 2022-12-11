Новогоднюю ёлку в центре Твери украсили изображениями Владимира Зеленского, Джозефа Байдена, Аллы Пугачёвой, Максима Галкина* и других знаменитостей.
Жители Твери заметили своеобразное украшение главного атрибута новогоднего праздника. Гирлянда представляет собой схематично нарисованных человечков, на лица которых приклеены фото политиков и артистов, которых объявили врагами России.
Компанию Зеленскому составили Дональд Трамп, Лайма Вайкуле и прочие личности, которые в 2022 году разочаровали российских патриотов.
Ранее сообщалось, что журнал Time назвал человеком 2022 года Владимир Зеленского.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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