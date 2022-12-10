В России может появиться реестр запрещённых компьютерных игр

Российские сенаторы предложили создать реестр запрещённых компьютерных игр и обязать каждого игрока проходить идентификацию с помощью российских систем.

Как считают члены комиссии Совета законодателей по информационной политике, это поможет в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также оградит детей от игр, где содержится жестокость, насилие, порнография или нецензурная брань.

"Роскомнадзор может запретить игры, если найдет в них признаки нарушения российского законодательства", — пояснил эксперт в области игровой индустрии Константин Сахнов изданию "Известия".

Хотя он признался журналистам, что не понимает, как эта процедура будет реализована на практике.

Разработчик ПО Денис Кондратьев напомнил авторам материала, что часто создатели игр готовы идти на компромисс с законодателями. В пример он привёл одну из частей шутера Call of Duty, откуда была удалена миссия, показывающая российскую армию в жестоком свете.

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