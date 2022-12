Ремейк компьютерного экшена The Last of Us выйдет на ПК уже 3 марта 2023 года

Создатели долгожданного ремейка The Last of Us обрадовали пользователей персональных компьютеров: версия экшена для ПК появится в продаже уже 3 марта 2023 года.

Соответствующее объявление представители студии Naughty Dog и издательства Sony Interactive Entertainment сделали во время девятого ежегодного конкурса The Game Awards 2022.

Оригинальную игру 2013 года с улучшенной графикой три месяца назад выпустили для PlayStation 5, и ремейк получил великолепные рецензии критиков.

Как сообщается, онлайн-сервисы Steam и Epic Games Store уже позволяют оформить предзаказ на новинку за $60, но российские пользователи по-прежнему лишены этой возможности.

Ранее эксперт предупредил, что использование смартфона во время зарядки может привести к взрыву гаджета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

The Last Of Us - PC Release Date Reveal Trailer