Что выиграла Россия, включив в свой состав новые территории, сообщает EADaily.
Вместе с новыми землями РФ приобрела несколько миллионов человек населения, плодородные чернозёмы, промышленные предприятия, ГЭС, АЭС, порты и контроль над Азовским морем.
Об этом рассказал Владимир Путин, отметив, что за эти богатства ранее бились русские правители прошлых веков.
"Чего уж греха таить — Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьёзная вещь, Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, — отметил в своей речи президент России.
Экономист Александр Дудчак уверен, что приобретённые территории не станут обузой для России.
"Херсонщина, и Запорожье, и Донецк с Луганском — это не про затраты, а про выгодные инвестиции для России", — высказал своё мнение экономист.
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