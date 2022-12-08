Дудчак уверен, что новые территории не будут обузой для РФ: Это не про затраты

Что выиграла Россия, включив в свой состав новые территории, сообщает EADaily.

Вместе с новыми землями РФ приобрела несколько миллионов человек населения, плодородные чернозёмы, промышленные предприятия, ГЭС, АЭС, порты и контроль над Азовским морем.

Об этом рассказал Владимир Путин, отметив, что за эти богатства ранее бились русские правители прошлых веков.

"Чего уж греха таить — Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьёзная вещь, Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, — отметил в своей речи президент России.

Экономист Александр Дудчак уверен, что приобретённые территории не станут обузой для России.

"Херсонщина, и Запорожье, и Донецк с Луганском — это не про затраты, а про выгодные инвестиции для России", — высказал своё мнение экономист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.