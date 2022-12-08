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Дудчак уверен, что новые территории не будут обузой для РФ: Это не про затраты

Общество

Что выиграла Россия, включив в свой состав новые территории, сообщает EADaily.

Дудчак уверен, что новые территории не будут обузой для РФ: Это не про затраты

Вместе с новыми землями РФ приобрела несколько миллионов человек населения, плодородные чернозёмы, промышленные предприятия, ГЭС, АЭС, порты и контроль над Азовским морем.

Об этом рассказал Владимир Путин, отметив, что за эти богатства ранее бились русские правители прошлых веков.

"Чего уж греха таить — Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьёзная вещь, Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, — отметил в своей речи президент России.

Экономист Александр Дудчак уверен, что приобретённые территории не станут обузой для России.

"Херсонщина, и Запорожье, и Донецк с Луганском — это не про затраты, а про выгодные инвестиции для России", — высказал своё мнение экономист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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