Фонд "Ридовка помогает" провел первую гуманитарную миссию в Мариуполе

Команда благотворительного фонда "Ридовка помогает" совместно с Правительством Москвы в эти выходные доставила в Мариуполь 4,5 тысячи пар зимних сапог и на этом останавливаться не собирается.

Создатель фонда Алексей Костылев и председатель благотворительной организации Александр Ионов лично вручали обувь местным жителям и общались с ними, чтобы понять, в чем именно они на данный момент ощущают острую необходимость. Тысячи жителей от всего сердца благодарили за помощь, многие из них делились своими проблемами и каждый был услышан.

— Идея создания фонда давно напрашивалась. Мы уже семь месяцев возим на передовую все необходимое, оказываем адресную помощь жителям зоны спецоперации. Для того, чтобы заниматься этим более отлаженно и появилась наша организация "Ридовка помогает", — подчеркнул создатель фонда и главный редактор Readovka Алексей Костылев.

В разрушенном во время боевых действий Мариуполе сейчас очень непростая ситуация: в городе много поврежденных зданий, проблемы со светом, нет отопления. Поэтому самое важное на сегодняшний день — сделать все возможное, чтобы помочь местным жителям пережить зиму.

— Наша первая гуманитарная миссия в Мариуполь состоялась. Команда фонда "Ридовка помогает" и дальше будет всеми силами оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается, как массово, так и адресно. — Отметил председатель благотворительной организации Александр Ионов.