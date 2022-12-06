Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что власти отменили занятия в двух школах из-за удара украинского дрона по аэродрому.
Как объяснил чиновник, пожарные всё ещё пытаются потушить огонь на объекте. Вместе с этим политик поблагодарил их за работу.
"Отменены занятия в Халино и школе-интернате в посёлке имени Маршала Жукова", — подчеркнул глава региона.
Ранее Старовойт сообщал, что БПЛА атаковал курский аэродром. Украинские военные повредили ёмкость с топливом, из-за чего начался пожар, отметил чиновник.
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