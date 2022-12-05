В соцсети "Одноклассники" 5 декабря началось голосование за номинантов 5-й премии "Самый ОК". В рамках голосования пользователи сами определяют своих фаворитов за 2022 год в разных категориях.
Голосование будет закрыто 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а имена и названия победителей, набравших наибольшее количество голосов в каждой категории, будут оглашены в ходе отдельного, праздничного выпуска онлайн-шоу "ОК на связи!".
Пользователям предстоит сделать выбор в пользу любимого фильма, сериала, шоу, хита, а также блога 2022 года, которые должны быть в обязательном порядке представлены в "Одноклассниках".
Итоги пользовательского голосования будут подведены 15 декабря. Признанные любимчики аудитории будут награждены приятными подарками: специально выпущенными к этому дню статуэтками, а также юбилейным значком с символикой премии, которым будет маркирован весь контент официальной группы победителя в ОК.
Пользователям ОК предлагается проголосовать за своих фаворитов в следующих категориях:
"Фильм года":
● "Молодой человек"
● "Ника"
● "Аманат"
● "Сердце пармы"
● "Многоэтажка"
"Хит года":
● ALEKS ATAMAN, FINIK "Снежинки"
● Ольга Серябкина "Бывшие"
● ANNA ASTI "По барам"
● Artik & Asti "Гармония"
● Kamazz "Как ты там"
"Сериал года":
● "Оффлайн"
● "Жиза"
● "Триггер 2"
● "Нулевой пациент"
● "Тетя Марта"
"Шоу года":
● "Ты супер!"
● "Импровизация"
● "Песни от всей души"
● "Битва поколений"
● "Голос. Дети"
"Блог года":
● "Оскар и Плюша"
● "Просто с Марией"
● "Популярная наука"
● "Неугомонная"
● "Варламов"
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