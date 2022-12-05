"Самый ОК" — выбор лучшего фильма, сериала, шоу, хита и блога 2022 года в ОК

В соцсети "Одноклассники" 5 декабря началось голосование за номинантов 5-й премии "Самый ОК". В рамках голосования пользователи сами определяют своих фаворитов за 2022 год в разных категориях.

Голосование будет закрыто 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а имена и названия победителей, набравших наибольшее количество голосов в каждой категории, будут оглашены в ходе отдельного, праздничного выпуска онлайн-шоу "ОК на связи!".

Пользователям предстоит сделать выбор в пользу любимого фильма, сериала, шоу, хита, а также блога 2022 года, которые должны быть в обязательном порядке представлены в "Одноклассниках".

Итоги пользовательского голосования будут подведены 15 декабря. Признанные любимчики аудитории будут награждены приятными подарками: специально выпущенными к этому дню статуэтками, а также юбилейным значком с символикой премии, которым будет маркирован весь контент официальной группы победителя в ОК.

Пользователям ОК предлагается проголосовать за своих фаворитов в следующих категориях:

"Фильм года":

● "Молодой человек"

● "Ника"

● "Аманат"

● "Сердце пармы"

● "Многоэтажка"

"Хит года":

● ALEKS ATAMAN, FINIK "Снежинки"

● Ольга Серябкина "Бывшие"

● ANNA ASTI "По барам"

● Artik & Asti "Гармония"

● Kamazz "Как ты там"

"Сериал года":

● "Оффлайн"

● "Жиза"

● "Триггер 2"

● "Нулевой пациент"

● "Тетя Марта"

"Шоу года":

● "Ты супер!"

● "Импровизация"

● "Песни от всей души"

● "Битва поколений"

● "Голос. Дети"

"Блог года":

● "Оскар и Плюша"

● "Просто с Марией"

● "Популярная наука"

● "Неугомонная"

● "Варламов"

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