Шукшина об обрушении дома на Сахалине: "Просто стыдно за страну!"

Мария Шукшина прокомментировала обрушение пятиэтажного дома в посёлке Тымовское на Сахалине. Актрису возмутило то, что дом не был газифицирован.

От взрыва газа в МКД рухнул подъезд с первого по пятый этаж, в результате чего 7 человек погибли, 3 из них дети.

Сообщается, что причиной взрыва в жилом доме могло стать неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина высказалась о трагедии.

"На Сахалине дом не был газифицирован! Несмотря на наличие Сахалина-1 и Сахалина-2! Просто стыдно за страну! Бизнес решает всё!" — выразила своё возмущение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.