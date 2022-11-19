Мария Шукшина прокомментировала обрушение пятиэтажного дома в посёлке Тымовское на Сахалине. Актрису возмутило то, что дом не был газифицирован.
От взрыва газа в МКД рухнул подъезд с первого по пятый этаж, в результате чего 7 человек погибли, 3 из них дети.
Сообщается, что причиной взрыва в жилом доме могло стать неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.
Заслуженная артистка России Мария Шукшина высказалась о трагедии.
"На Сахалине дом не был газифицирован! Несмотря на наличие Сахалина-1 и Сахалина-2! Просто стыдно за страну! Бизнес решает всё!" — выразила своё возмущение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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