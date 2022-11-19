Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что число погибших после взрыва газа в пятиэтажном доме населённого пункта Тымовск Сахалинской области возросло до девяти человек, среди которых четверо детей, ещё один человек остаётся под завалами.

"Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что на Сахалине в жилом доме взорвался газ, обрушились пять этажей.