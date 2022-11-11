Из колоний Тюмени для участия в СВО отправится рекордное количество добровольцев

Для участия в спецоперации на Украине в качестве добровольцев 11 ноября отправились по этапу несколько сотен заключённых, отбывающих срок в Тавде, а также в тюменских исправительных колониях № 1, №2, №4, №6.

Как сообщает nashgorod.ru, в колонии №2 зарегистрировано максимальное количество заключённых, желающих оказаться в зоне боевых действий на Украине. Их число в несколько раз превысили количество добровольцев из вышеупомянутых четырёх колоний.

Согласно статистике, число заключённых-добровольцев, которые сейчас изъявили желание воевать в зоне спецоперации, намного больше количества тех, кто уже уехал на Украину за последние четыре месяца.

Адвокаты Тюмени утверждают, что самой главной мотивацией для заключённых, отправляющихся в зону СВО, является амнистия, которую им пообещали, а вовсе не полагающиеся всем добровольцам выплаты.

"Её [амнистию — Прим. ред.] могут подписать, даже не афишируя. А сидеть на зоне тяжело, легче поехать воевать, так им кажется", — пояснил изданию тюменский адвокат.