Адвокат Малютин подтвердил факт рассылки повесток после окончания мобилизации

Адвокат Военной Коллегии адвокатов Павел Малютин подтвердил Pravda.Ru информацию о том, что военкоматы продолжают присылать повестки россиянам после окончания частичной мобилизации.

"Получение повесток подтверждаю. Слышал несколько случаев, но это можно счесть, как ошибку. Как нам объяснили сами власти, отдельного указа о прекращении частичной мобилизации не требуется. Хотя, честно говоря, я с этим не очень согласен, так как предыдущий указ не отменён", — заявил Малютин.

При этом он выразил сомнение в том, что рассылка повесток является новым способом мошенничества, поскольку в таком случае вторая сторона должна преследовать какую бы то ни было финансовую выгоду.

Он рассказал, как гражданам РФ реагировать на повестки, которые сейчас приходят.

"Все случаи, которые знаю я, были сопровождены ненадлежащим вручением повестки, то есть её бросили просто в почтовый ящик. С точки зрения закона такая повестка вообще не считается надлежащим образом полученной, и правовых последствий за неявку по такой повестке, соответственно, тоже нет", — отметил собеседник издания.

По его словам, в настоящее время нет смысла бегать от военкомата, поскольку туда приглашают только для уточнения данных воинского учёта.