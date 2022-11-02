Строители главного долгостроя Югры жалуются на задержку зарплаты

Строители Нижневартовской окружной больницы Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о задержке зарплаты.

Сотрудники затянувшийся стройки социально-значимого объекта пожаловались в социальных сетях на проблему с получением заработной платы.

"Мы сидим целый месяц без зарплаты (ни аванса, ни зарплаты, спрашивается, на что жить?)", — заявили работники в паблике "Типичный Нижневартовск" во "Вконтакте".

Ранее председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий.

Своей публикацией они пытаются донести проблемы до вышестоящих органов.

Редакция muksun.fm поговорила с подрядчиком — красноярской компанией ООО "Монолитстрой". Представители компании заверили, что "задержек по зарплате нет".

Больница-долгострой в Югре прославилась скандалами. Строительство, продолжающееся 10 лет, сопровождается историями об откатах, взятках, выемках документов и громкими задержаниями.