Строители Нижневартовской окружной больницы Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о задержке зарплаты.
Сотрудники затянувшийся стройки социально-значимого объекта пожаловались в социальных сетях на проблему с получением заработной платы.
"Мы сидим целый месяц без зарплаты (ни аванса, ни зарплаты, спрашивается, на что жить?)", — заявили работники в паблике "Типичный Нижневартовск" во "Вконтакте".
Ранее председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий.
Своей публикацией они пытаются донести проблемы до вышестоящих органов.
Редакция muksun.fm поговорила с подрядчиком — красноярской компанией ООО "Монолитстрой". Представители компании заверили, что "задержек по зарплате нет".
Больница-долгострой в Югре прославилась скандалами. Строительство, продолжающееся 10 лет, сопровождается историями об откатах, взятках, выемках документов и громкими задержаниями.
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