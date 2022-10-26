Сальдо дал пояснения по вывозу памятников из Херсона: это моё решение

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, для чего из Херсона были вывезены памятники и исторические ценности.

Глава региона отметил, что его было его решение, и он чувствовал себя обязанным сохранить городские святыни.

"Это было моё решение, это моя обязанность и ответственность. Мы перевезли памятник Ушакову, мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме, перевезли и самих Потёмкина, Суворова и Маргелова. Это те святыни, которые нужно сохранить", — сказал Сальдо в разговоре с каналом "Крым 24".

Врио губернатора пообещал, что все вывезенные памятники будут возвращены на своё законное место, когда ситуация стабилизируется, когда в регион вновь вернётся мир.

"Мы ничего другого не хотим, как жить мирной жизнью и дать возможность людям этой жизнью жить. У нас других намерений нет", — добавил Сальдо.