Памятники полководцу Суворову и флотоводцу Ушакову эвакуировали из Херсона

По личному указанию губернатора Херсонской области Владимира Сальдо из Херсона эвакуировали памятники полководцу Суворову и флотоводцу Ушакову.

Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что из Херсонской области были эвакуированы памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Фёдору Ушакову. Такое решение было принято из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны ВСУ

"Памятники обязательно вернуться на свои места, после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей от укровермахта", — заявил Стремоусов.