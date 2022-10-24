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В Красноярске школьница осталась без обедов из-за конфликта в столовой

Общество

Жительница Красноярска сообщила, что её дочке, которая учится в седьмом классе, отказались продавать еду в школьной столовой. Причиной послужил конфликт с работницей.

Как подчеркнула женщина, ребёнок не может поесть уже неделю. Преподаватели не позволяют ученице ходить в магазин, отметила её мама.

"В школе организована внутренняя проверка", — заявила директор школы №39 Людмила Тришина, слова которой предаёт prmira.ru.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Наталия Красовская
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