Имя выступающего против СВО писателя Бориса Акунина убрали с афиш на сайте РАМТ (Российского молодежного академического театра).
Акунин рассказал, что худрук Российского молодежного академического театра подчинился требованиям Минкульта и убрал с афиш имя автора спектаклей, поставленных на сцене РАМТ.
Писатель отметил, что его имя также пропало с афиши спектакля Александринского театра "1881".
Литератор заверил, что не осуждает театры, вынужденные приспосабливаться к "государственному безумию".
"Заниматься культурой в сегодняшней России — дело трудное, вроде плавания в серной кислоте. Я сочувствую руководителям театров (разумеется, кроме тех, кто сам рвется в первые ученики)", — выразил своё мнение Акунин.
Писатель подчеркнул, что главы театров делают непростой выбор между делом и собственной репутацией.
Акунин при этом отметил, что не намерен сам отказываться от российских читателей.
"Впереди, видимо, книжки без имени автора на обложке", — предположил он.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области из библиотеки изымают книги Дмитрия Быкова*, Бориса Акунина и Дмитрия Глуховского**.
* Признан иностранным агентом по решению Минюста от 29.07.2022.
** Признан иностранным агентом по решению Минюста от 07.10.2022.
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