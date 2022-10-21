Акунин о запрете его имени на театральных афишах: "Плавание в серной кислоте"

Имя выступающего против СВО писателя Бориса Акунина убрали с афиш на сайте РАМТ (Российского молодежного академического театра).

Акунин рассказал, что худрук Российского молодежного академического театра подчинился требованиям Минкульта и убрал с афиш имя автора спектаклей, поставленных на сцене РАМТ.

Писатель отметил, что его имя также пропало с афиши спектакля Александринского театра "1881".

Литератор заверил, что не осуждает театры, вынужденные приспосабливаться к "государственному безумию".

"Заниматься культурой в сегодняшней России — дело трудное, вроде плавания в серной кислоте. Я сочувствую руководителям театров (разумеется, кроме тех, кто сам рвется в первые ученики)", — выразил своё мнение Акунин.

Писатель подчеркнул, что главы театров делают непростой выбор между делом и собственной репутацией.

Акунин при этом отметил, что не намерен сам отказываться от российских читателей.

"Впереди, видимо, книжки без имени автора на обложке", — предположил он.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области из библиотеки изымают книги Дмитрия Быкова*, Бориса Акунина и Дмитрия Глуховского**.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста от 29.07.2022.

** Признан иностранным агентом по решению Минюста от 07.10.2022.