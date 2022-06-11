В Челябинской области из библиотеки изымают книги Быкова, Акунина и Глуховского

В Челябинской области решили изъять из открытого доступа библиотеки произведения Дмитрия Быкова, Бориса Акунина и Дмитрия Глуховского из-за сомнительной позиции авторов.

Сотрудников одной из муниципальных библиотек Челябинской области обязали убрать "на хранение” книги трёх авторов, которые открыто критикуют спецоперацию на Украине. В числе запретных писателей оказались Быков, Глуховский и Акунин.

"В связи с неоднозначной позицией некоторых известных авторов по поводу ситуации в стране и в мире, их книги должны быть изъяты из открытого доступа", — гласит рекомендация.

Местные чиновники объяснили, что к ним поступила жалоба одного из читателей, которому не понравилось наличие в библиотеке книг одного из этих авторов. По этой причине книги решено было убрать с полок.

Ранее стало известно, что автора романа "Метро 2033" Дмитрия Глуховского объявили в розыск.