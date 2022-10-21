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Демографы: миграция россиян в Москву и Питер "обнуляет" регионы

Общество

Территориальное развитие России идёт по максимально простому, но, увы, весьма бестолковому пути. Россияне, как и ожидалось, массово едут в Москву и Санкт-Петербург и других сценариев-направлений для миграции пока в стране нет.

Демографы: миграция россиян в Москву и Питер "обнуляет" регионы

По данным статистики, приезжие стараются осесть в 17 регионах, сообщают "Новые известия".

При этом:

  • в Республику Алтай с 2017 по 2021 гг включительно из других регионов прибыли только 200 человек;
  • в Калужскую область — 306;
  • в Ярославскую — 769.

Основная масса людей едет в Москву и область — даже из Подмосковья ежедневно на работу в Первопрестольную едет 75 процентов населения.

Москва как макрорегион — безоговорочный лидер страны, только вот хорошо ли это? За пять лет в столице и области зарегистрировались 2,44 млн человек, а население за счёт внутренних мигрантов выросло более чем на 580 тыс.

Кроме Москвы, россияне чаще всего едут:

  1. В тёплый Краснодарский край.
  2. Аграрно-туристические Крым и Севастополь.
  3. Европейский маленький Калининград.
  4. И даже почему-то в Адыгею.

По мнению демографа Алексея Ракши, миграция приносит деньги в итоге, так как люди покупают себе жильё и дают старт развитию инфраструктуры.

В регионах появляются дороги, дома, налаживаются перевозки — это комплексный взаимовлияющий процесс, имеющий положительную обратную связь.

Экономика развивается потому, что люди её постоянно подпитывают своим появлением и создают условия для комфортного проживания.

Напомним, что в 2018 году были утверждены нашумевшие нацпроекты:

  • "Демография",
  • "Жильё и городская среда",
  • "Безопасные качественные дороги",
  • "Образование",
  • "Здравоохранение" и другие.

Они были призваны вывести субъекты Федерации на новый уровень, в 2019 году началась их реализация. С учётом вводных ждать результатов придётся долго.

При этом цены на недвижимость растут опережающими столицу темпами именно в регионах. Из данных "ЦИАН. Аналитика" следует, что с начала года новостройки больше всего подорожали в Хабаровске (+51%), Липецке (+50%) и Иркутске (+44%).

Оставаться же в каком-то другой российской глубинке — обрекать себя на мизерные доходы. При этом жить на зарплату в 17 тысяч рублей не хочет никто. Потому и едут в Москву, ведь везде дальше — нищета. Но надо помнить, что богаче Москвы живут северяне. Если из Ханты-Мансийска или из Салехарда ехать в Москву, не факт, что цель будет очевидна. А вот наоборот — только так.

Последние исследования Высшей Школы Экономики (ВШЭ) показывают, что внутренняя миграция (переезжает в основном молодёжь) крайне благоприятно сказывается на карьере и построении семьи. Зарабатывать и тратить лучше, чем не делать ни того, ни другого.

Стоит напомнить, что в 77,3% доходов столичного бюджета — это НДФЛ и налог на прибыль. Люди и предприятия переезжают из глубинки, сокращая налоговую базу там и наращивая её в Москве. Так что все сентенции на тему того, что Москва "все регионы выдоила", похожи на правду.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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