Шукшина о нападках главы Таджикистана на СССР: "И всё равно им мало"

Мария Шукшина поделилась постом, в котором рассказывается об "ударе в спину" России со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Актриса разместила в своём микроблоге размышления о речи Рахмона на саммите в Астане, в котором он жалуется на плохое отношение СССР к малым республикам.

"Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию", — приводятся слова главы Таджикистана.

В материале объясняется, что в 1923-м году правительство СССР создало дотационный фонд для развития союзных республик.

"Почти 70 лет каждый гражданин РСФСР отдавал своим "братьям" по Союзу ежегодно ₽209 — больше среднемесячной зарплаты. И всё равно им мало", — гласит информация в посте, в котором объясняется, что Таджикистан и другие окраины были в приоритетных зонах снабжения в ущерб многим русским регионам.

Лидер Таджикистана посетовал, что в современной России к его стране тоже относятся без уважения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отказались удалить материал о спецоперации на Украине по требованию Роскомнадзора.