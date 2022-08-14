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В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"

Мир

В Казахстане отказались удалить материал о спецоперации на Украине по требованию Роскомнадзора.

В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"

Роскомнадзор предписал казахстанскому изданию Ratel.kz удалить статью о СВО. Внимание российских контролирующих органов привлёк июльский материал под заголовком "Как долго россияне будут поддерживать в….* России в Украине?".

Роскомнадзор потребовал удалить статью "в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица". В противном случае порталу пригрозили блокировкой на территории России.

На требование отреагировал руководитель издания Ratel.kz Марат Асипов. Он не посчитал нужным подчиняться предписанидю российского ведомства.

"Мы в Казахстане очень много пережили гонений и всего прочего. А тут еще россияне нам будут указывать, что делать, а что не делать. Поскольку мы и через уголовку прошли, и через попытку уничтожить нас проходили. Второй раз уже, наверное, не так страшно", — объяснил свою позицию Асипов.

В МИДе Казахстана предписание от РФ расценили как вмешательство во внутренние дела своей страны.

Не все СМИ Казахстана ведут себя так бесстрашно. В апреле казахстанское издание Newtimes.kz по требованию Роскомнадзора удалило свой материал о ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Казахстан не оправился от попытки госпереворота.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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