Депутат Морозов предложил расстрелять тех, кто отправил мобилизованных на СВО

Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.

Парламентарий убеждён, что для участия в боевых действиях противозаконно посылать людей, не прошедших тщательную подготовку.

Морозов считает, что тех, кто отправил неподготовленных мобилизованных воевать, нужно расстрелять.

"Это говорит лишь о том, что некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны", — заявил Морозов в соцсети "Вконтакте".

Ранее стало известно о пятерых мобилизованных жителях Челябинской области, которые погибли в зоне спецоперации на Украине. Власти уточнили, что все пятеро были жителями Южного Урала. Ответственным за прохождение ими службы является военкомат Коркинского района.