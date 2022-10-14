Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.
Парламентарий убеждён, что для участия в боевых действиях противозаконно посылать людей, не прошедших тщательную подготовку.
Морозов считает, что тех, кто отправил неподготовленных мобилизованных воевать, нужно расстрелять.
"Это говорит лишь о том, что некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны", — заявил Морозов в соцсети "Вконтакте".
Ранее стало известно о пятерых мобилизованных жителях Челябинской области, которые погибли в зоне спецоперации на Украине. Власти уточнили, что все пятеро были жителями Южного Урала. Ответственным за прохождение ими службы является военкомат Коркинского района.
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