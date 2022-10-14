Сенатор Андрей Клишас отреагировал на сообщения о том, что в Москве повестки якобы начали вручать всем подряд у станций метро.
В своём Telegram-канале политик написал, что каждый такой сигнал должен быть проверен, и если факты подтвердятся — действиям должностных лиц, санкционировавшим подобные "облавы" должна быть дана правовая оценка.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал запретить уклонистам от частичной мобилизации работать в государственных структурах.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.