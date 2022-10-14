Клишас призвал проверить сообщения о вручении повесток всем подряд в Москве

Сенатор Андрей Клишас отреагировал на сообщения о том, что в Москве повестки якобы начали вручать всем подряд у станций метро.

В своём Telegram-канале политик написал, что каждый такой сигнал должен быть проверен, и если факты подтвердятся — действиям должностных лиц, санкционировавшим подобные "облавы" должна быть дана правовая оценка.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал запретить уклонистам от частичной мобилизации работать в государственных структурах.