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Журналист кремлёвского пула озвучил вопрос миллионов россиян к Медведеву

Общество

После сегодняшнего взрыва на Крымском мосту россияне вспомнили летнее грозное заявление экс-президента страны Дмитрия Медведева. То самое, в котором он пригрозил "Судным днём" тем, кто "рискнёт" атаковать переправу.

Журналист кремлёвского пула озвучил вопрос миллионов россиян к Медведеву

 

"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым <…> Хочу в связи с этим сказать, что <…> последствия очевидны, в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый", — пообещал зампред российского Совбеза 18 июля.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил, что было ещё одно не менее громкое "обещание" Медведева:

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", — писал политик 21 апреля в своих соцсетях.

Теперь журналист задал Дмитрию Медведеву вопрос, ответ на который сегодня с самого утра ждут россияне:

"150 миллионов человек очень хотят узнать, не пришло ли время упоротому украинскому начальнику понять, что будет ответной целью", — написал Смирнов в своём Telegram.

К слову, об этом спрашивает экс-президента не он один:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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