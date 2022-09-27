Психолог Таранова: видеоигры не являются причиной скулшутинга

Детский психолог Ирина Таранова прокомментировала призыв главы Минпросвещения России Сергея Кравцова проанализировать влияние видеоигр на несовершеннолетних граждан после трагедии в ижевской школе №88.

Как подчеркнула специалист, далеко не все геймеры опасны для общества. По словам эксперта, не существует связи между компьютерными играми и подобными преступлениями.

"Точно также мы можем говорить, что люди, которые ведут себя агрессивно по отношению к другим — гуляют по улице", — объяснила психолог, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим собеседница издания отметила, что видеоигры позволяют детям общаться и безопасно проявлять негативные эмоции.

Ранее главврач республиканкой больницы №1 Александр Шаклеин рассказал о состоянии пострадавших из-за "ижевского стрелка" людях. По информации медика, девять человек находятся в реанимации, в том числе семь детей.