Кредитными каникулами и сохранением трудовых гарантий для мобилизованных россиян Госдума РФ займётся уже в ближайшее время, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.
"Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле", — заверил он.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.