Володин: закон о кредитных каникулах для мобилизованных примут в ближайшее время

Кредитными каникулами и сохранением трудовых гарантий для мобилизованных россиян Госдума РФ займётся уже в ближайшее время, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

"Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле", — заверил он.