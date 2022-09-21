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Дипломат Орджоникидзе о референдумах в ЛНДР: "Неважно что думают за границей"

Общество

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что Россию не интересует, как Запад отреагирует на результаты референдума.

Оржоникидзе объяснил, что РФ ориентируется только на мнение народа.

Ранее в Германии признались, что не понимают стратегию Владимира Путина.

"Нам интересна реакция людей, которые живут в этих областях. В конце концов, это их судьба, это их жизнь. Это самое важное. А то, что думают за границей, неважно. Я и не ожидал, что они позитивно откликнутся", — цитирует слова Орджоникидзе Радио 1.

Он подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик имеют право на самоопределение.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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