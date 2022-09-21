Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что Россию не интересует, как Запад отреагирует на результаты референдума.
Оржоникидзе объяснил, что РФ ориентируется только на мнение народа.
Ранее в Германии признались, что не понимают стратегию Владимира Путина.
"Нам интересна реакция людей, которые живут в этих областях. В конце концов, это их судьба, это их жизнь. Это самое важное. А то, что думают за границей, неважно. Я и не ожидал, что они позитивно откликнутся", — цитирует слова Орджоникидзе Радио 1.
Он подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик имеют право на самоопределение.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.