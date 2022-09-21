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В Германии признались, что не понимают стратегию Путина

Мир

Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлину сложно понять стратегию президента России Владимира Путина.

В Германии признались, что не понимают стратегию Путина

В эфире немецкого телеканала ZDF Ламбрехт, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией, заявила: "Для нас совершенно ясно — это украинская территория".

Но здесь, в общем-то, ничего нового она не сказала, поскольку в Германии уже заявили, что не признают результаты референдумов.

"Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает", — цитирует Ламбрехт РИА "Новости".

По её мнению, заявления о возможности ядерного удара являются попытками запугивания. Министр обороны ФРГ считает, что это попытки разделить НАТО в поддержке Украины.

"… но этого не произойдет с помощью таких угроз. Это должно быть очень чётким сигналом для России — мы будем продолжать стоять на стороне Украины", — заявила глава министерства обороны Германии.

В общем, всё довольно стандартно. Впрочем, от западных политиков трезвой оценки ситуации особо как-то уже и не ожидаешь.

Президент России Владимир Путин в обращении в среду заявил, что со стороны Запада в ход пошёл ядерный шантаж. Он напомнил, что российская военная техника превосходит по ряду компонентов иностранную.

Президент предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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