Украинский журналист Дмитрий Гордон* опубликовал видео, на котором военнослужащие ВСУ намекают на атаку на Белгород.
В микроблоге Гордона появились кадры, на которых солдаты украинской армии в полном обмундировании отдыхают на скамейке на автобусной остановке.
"Сидим в Балаклее. Ждём маршрутку на Белгород", — сказал один из представителей ВСУ.
Ранее журналист Евгений Поддубный отмечал, что вооружённые силы Украины могут атаковать в районе Балаклеи, однако закрепить успех им не удастся.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.