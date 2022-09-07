Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Der Spiegel: Украину необходимо принять в НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии
Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом
Главком ВСУ Залужный признал нанесение ударов по аэродрому близ Новофёдоровки
В Сети поздравили с назначением на пост премьера Британии другую Лиз
Уничтожение переправы ВСУ в Херсонской области попало на видео
Пол Крейг Робертс: грядущей зимой Москва может совершить большую газовую ошибку

Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"

Общество

Украинский журналист Дмитрий Гордон* опубликовал видео, на котором военнослужащие ВСУ намекают на атаку на Белгород.

В микроблоге Гордона появились кадры, на которых солдаты украинской армии в полном обмундировании отдыхают на скамейке на автобусной остановке.

"Сидим в Балаклее. Ждём маршрутку на Белгород", — сказал один из представителей ВСУ.

Ранее журналист Евгений Поддубный отмечал, что вооружённые силы Украины могут атаковать в районе Балаклеи, однако закрепить успех им не удастся.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат

Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.

Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Мир. Новости мира
Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Baijiahao: Великобритания поплатилась за нарушение воздушных границ РФ
Силовые структуры
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Последние материалы
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украину необходимо принять в НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии
Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом
Главком ВСУ Залужный признал нанесение ударов по аэродрому близ Новофёдоровки
В Сети поздравили с назначением на пост премьера Британии другую Лиз
Уничтожение переправы ВСУ в Херсонской области попало на видео
Пол Крейг Робертс: грядущей зимой Москва может совершить большую газовую ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников