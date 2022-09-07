Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"

Украинский журналист Дмитрий Гордон* опубликовал видео, на котором военнослужащие ВСУ намекают на атаку на Белгород.

В микроблоге Гордона появились кадры, на которых солдаты украинской армии в полном обмундировании отдыхают на скамейке на автобусной остановке.

"Сидим в Балаклее. Ждём маршрутку на Белгород", — сказал один из представителей ВСУ.

Ранее журналист Евгений Поддубный отмечал, что вооружённые силы Украины могут атаковать в районе Балаклеи, однако закрепить успех им не удастся.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.