Иностранец с неподтверждённым ВИЧ-статусом добился права на въезд в Оренбуржье

Суд Оренбурга рассмотрел иск иностранца к региональному управлению Роспотребнадзора, запретившему въезд в Россию из-за якобы имеющегося у него заболевания.

Мужчина отметил, что запрет не позволяет ему видеть семью. Его жена является гражданкой России, также супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей.

В 2019 году в местной больнице у иностранца выявили ВИЧ. Чиновники заявили, что мужчине нежелательно находиться на территории России. Однако в ходе судебного заседания было обнаружено, что у иностранца есть антитела к инфекции. Более того, согласно сертификату медицинского учреждения заболевания у него нет.

"Данные о наличии у этого гражданина возбудителя болезни сочли спорными. И на этом основании удовлетворили иск", — сообщает 56orb.ru.