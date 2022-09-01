Тело вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Равиля Маганова обнаружено в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По информации источника, тело нашли около ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Бизнесмен прибывал в медицинском учреждении перед своей смертью. Тело обнаружили сотрудники больницы.
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