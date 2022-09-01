Вице-президент "Лукойла" Маганов найден мёртвым около ЦКБ в Москве

Тело вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Равиля Маганова обнаружено в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, тело нашли около ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Бизнесмен прибывал в медицинском учреждении перед своей смертью. Тело обнаружили сотрудники больницы.