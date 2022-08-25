Владимир Путин дал распоряжение усовершенствовать тарифную политику России в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
О запланированных нововведениях в ЖКХ сообщается на официальном сайте Кремля.
"Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учётом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры", — гласит информация правительства РФ.
Ранее в Минстрое РФ выступили с инициативой включать расходы на внедрение цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ.
Ранее сообщалось, что снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях Украины поставили в вину РФ.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.