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Президент РФ поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

Общество

Владимир Путин дал распоряжение усовершенствовать тарифную политику России в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

О запланированных нововведениях в ЖКХ сообщается на официальном сайте Кремля.

"Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учётом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры", — гласит информация правительства РФ.

Ранее в Минстрое РФ выступили с инициативой включать расходы на внедрение цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ.

Ранее сообщалось, что снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях Украины поставили в вину РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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