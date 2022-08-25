Специалисты инфраструктурного центра "Автонет" Национальной технологической инициативы протестируют разработанную систему, которая может определить по вибрациям, есть ли на дороге препятствие для водителя или пешеходы в тёмное время суток.
"В этом году в рамках проекта платформы "Автодата" инфраструктурный центр "Автонет" запустит два пилота в регионах по V2X: в Перми и Санкт-Петербурге. В этих пилотах будет задействовано отечественное оборудование", — сообщила директор центра Екатерина Кочергина ТАСС.
Такая система позволит существенно снизить количество ДТП, особенно в тёмное время суток и на неосвещённых участках дороги.
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