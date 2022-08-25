Русские и украинцы — народ с общими историей и культурой. И фактически, можно говорить о единстве нации, заявил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий.
"Мы — фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", — пояснил глава старообрядцев РИА Новости.
Как подчеркнул Канилий, между двумя народами никогда не было вражды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.