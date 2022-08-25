Глава старообрядцев Корнилий: русские и украинцы фактически единый народ

Русские и украинцы — народ с общими историей и культурой. И фактически, можно говорить о единстве нации, заявил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий.

"Мы — фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира", — пояснил глава старообрядцев РИА Новости.

Как подчеркнул Канилий, между двумя народами никогда не было вражды.