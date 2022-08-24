Документы на поступление в высшие учебные заведения РФ подали свыше трёх тысяч граждан ДНР, ЛНР и Украины.
Российские вузы уже распределили 2 346 человек на образовательные программы в пределах квоты правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
"На сегодняшний день 3 051 гражданин ЛНР, ДНР и Украины подал заявление на обучение в российских вузах", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что иностранные абитуриенты ещё могут подавать документы в учебные заведения РФ.
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