Заявления в российские вузы подали свыше трёх тысяч граждан ДНР, ЛНР и Украины

Документы на поступление в высшие учебные заведения РФ подали свыше трёх тысяч граждан ДНР, ЛНР и Украины.

Российские вузы уже распределили 2 346 человек на образовательные программы в пределах квоты правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"На сегодняшний день 3 051 гражданин ЛНР, ДНР и Украины подал заявление на обучение в российских вузах", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иностранные абитуриенты ещё могут подавать документы в учебные заведения РФ.