Пригожин об иске Дерипаски к Навальному: Лежачего не бьют

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свое нежелание продолжать судебные тяжбы с блогером Алексеем Навальным*. Он полагает, что "лежачего не бьют".

Так, Пригожин прокомментировал новость о иске к Алексею Навальному* от предпринимателя Олега Дерипаски. Защищать свои честь и достоинство последний будет в суде.

Журналисты ИА Federalcity напомнили, что ранее Пригожин также инициировал судебные разбирательства с Навальным*. Однако в конечном итоге часть исков он отозвал. Журналисты попросили пояснить, почему предприниматель поступил так.

"Есть на Руси хорошие пословицы. Первая: "После драки кулаками не машут". Вторая: "Лежачего не бьют". Во всем, что делаешь, всегда должна быть порядочность. Конечно, можно исходить из логики — если ты большой и сильный ***** (бей. — Прим. ред.) маленьких и слабых, но не в случае с Навальным*", — отметил Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что в части судебных разбирательств нет смысла. Так он решил потому, что Навальный* "и так наказан по полной программе".

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.