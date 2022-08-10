Арбатова о бегстве артистов из РФ: "Такую глыбу как Пугачёва никто не заменит"

Писательница Мария Арбатова в беседе с Pravda.Ru высказалась о бегстве украинских и русских артистов с российской сцены.

Писательница, поэт, драматург и общественная деятельница признала, что исход талантливых людей — всегда потеря.

При этом она осудила призыв Владимира Зеленского отрезать россиянам путь за рубеж, отметив, что логично отвечать Украине тем же самым орудием. Она вспомнила также о списке "Миротворца", в который вносились имена неугодных российских артистов.

"Потому что идут военные действия, погибают люди, и отмена концертов — это самая маленькая потеря, которая сегодня вообще в стране происходит", — выразила своё мнение Арбатова.

Писательница сожалеет о том, что и некоторых российских артистов отменяют на родине.

"Гораздо обиднее, когда отменяются концерты наши выдающихся артистов только потому, что их кто-то занес в какой-то список. Хотя у нас, извините, за разные взгляды люди не преследуются, а преследуются за распространение фейков. И это очень важно не путать", — объяснила общественная активистка.

Арбатова отметила, что есть артисты незаменимые, а есть незаменённые.

"Такую глыбу как Алла Пугачёва никто не заменит, даже независимо оттого, что она концертирует, не концертирует, она все равно лицо эпохи. Так она прекрасно вернётся, как она уже сказала в беседе с Раймондом Паулсом", — отметила Мария.

Арбатова считает, что после спецоперации на Украине многие знаменитости захотят вернутся.

"Но есть такие вещи как историческая память… Поэтому двери, наверное, будут открыты, но не очень широко для них", — объяснила Арбатова.