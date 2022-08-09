Собчак о запрете гражданам РФ посещать Европу: "Хороших русских не бывает"

Ксения Собчак прокомментировала новость о призыве Владимира Зеленского запретить русским появляться в Европе.

Журналистка отметила, что сбываются самые пессимистичные прогнозы по поводу отношения к гражданам РФ за рубежом.

"Ну вот мы и дошли до того, что хороших русских в принципе не бывает. Тбилисские и рижские эмигранты, как дела?" — написала Ксения в своём микроблоге.

Ранее Зеленский посоветовал европейцам не только не пускать в свои страны русских, но и всех прибывших отправить назад в Россию. Президент Украины убеждён, что все без исключения жители России виноваты в том, что не борются со своим правительством.

Ранее Дмитрий Медведев увидел в призыве Зеленского идеи, которые некогда продвигал Адольф Гитлер.