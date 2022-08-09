Ксения Собчак прокомментировала новость о призыве Владимира Зеленского запретить русским появляться в Европе.
Журналистка отметила, что сбываются самые пессимистичные прогнозы по поводу отношения к гражданам РФ за рубежом.
"Ну вот мы и дошли до того, что хороших русских в принципе не бывает. Тбилисские и рижские эмигранты, как дела?" — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее Зеленский посоветовал европейцам не только не пускать в свои страны русских, но и всех прибывших отправить назад в Россию. Президент Украины убеждён, что все без исключения жители России виноваты в том, что не борются со своим правительством.
Ранее Дмитрий Медведев увидел в призыве Зеленского идеи, которые некогда продвигал Адольф Гитлер.
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