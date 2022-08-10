Садальский напомнил завет Анатолия Собчака: "Человек выше государства"

Станислав Садальский в 85-летие со дня рождения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вспомнил, чему учил россиян политик.

Садальский очень уважительно относится к выдающемуся деятелю переломного периода в российской истории.

"Собчаку принадлежит авторство очень важной главы в Конституции о том, что человек выше государства. Государство со всей своей бюрократической машиной и чиновниками — наёмные сотрудники у народа", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский с содроганием вспоминает, как танки шли к Петербургу в 90-х годах.

"Все как будто съёжились — никто не знал, чего ждать и что будет с нами", — поделился переживаниями артист.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что его успокоило обращение по ТВ Анатолия Собчака.

"Он был настолько спокоен и уверен, что всё будет хорошо, что после его выступления всем стало очень спокойно. И город как будто выдохнул. Вечная ему память", — выразил своё почтение к политику Садальский.

Дочь покойного мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак тоже написала пост в память о знаменитом отце.

"Больше всего жалею о том, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы был важнее разговора с папой и вечера дома. Берегите и цените тех, кто рядом", — написала журналистка.

Ранее Владимир Путин восхитился мудростью отца Анатолия Собчака.