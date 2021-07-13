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Путин восхитился мудростью отца Ксении Собчак

Общество

Ксения Собчак поделилась цитатой Путина. Лидер страны вспомнил первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Президент России назвал отца Ксении Собчак одним из самых ярких политических деятелей новой России.

Путин восхитился мудростью отца Ксении Собчак

В высказываниях умершего политического соратника Владимир Путин нашёл очень мудрые мысли.

"Хотите создать собственное государство — пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание", — сказал Путин.

Мимо данного текста не прошла Ксения Собчак, которая является крестницей президента России.

"В своей статье Владимир Путин упоминает моего отца. Я помню папино то папино выступление. Вы согласны с этим тезисом?" — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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Стиль в политике. Анатолий Собчак (1992)
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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