Ксения Собчак поделилась цитатой Путина. Лидер страны вспомнил первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Президент России назвал отца Ксении Собчак одним из самых ярких политических деятелей новой России.

В высказываниях умершего политического соратника Владимир Путин нашёл очень мудрые мысли.

"Хотите создать собственное государство — пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание", — сказал Путин.