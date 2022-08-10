Мария Шукшина пытается отсудить три квартиры в Москве стоимостью 200 миллионов

Мария Шукшина судится за роскошные апартаменты в центре Москвы. Получить элитную недвижимость оказалось сложнее, чем предполагала актриса.

Союз кинематографистов России выступает в роли заказчика и инвестора по строительству жилого комплекса в центре столицы с подземной парковкой и всеми благами инфраструктуры. Дом в Тверском районе строился на средства пайщиков, однако его возведение затянулось на семь лет дольше обозначенного срока.

Мария Шукшина купила в перспективном жилом комплексе три просторные квартиры — две двухкомнатные и одну четырехкомнатную. За недвижимость она заплатила почти 200 миллионов рублей. Приобретение, однако, оказалось проблемным. Чтобы отстоять свои права, Шукшина вынуждена вступить в судебные тяжбы с застройщиком.

"В иске Шукшина просит признать право собственности на три квартиры в ЖСК "Кино 7", приобретенные по договору паенакопления. Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы", — цитирует слова пресс-службы Тверского суда "СтарХит".

Ранее Мария Шукшина обратилась с жалобой к Михаилу Мишустину.