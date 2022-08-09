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Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере после массового отравления детей

Общество

В работе лагеря "Солнечный" в Нижегородской области сотрудниками управления Роспотребнадзора выявлены нарушения. Проверка была проведена после того, как в учреждении  зафиксировали массовое отравление детей. Об этом пишет издание newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Санитарные врачи назвали причиной заражения детей энтеровирусную инфекцию. Все заболевшие сейчас изолированы, а контактные из лагеря выехали.

Нарушений по результатам исследований проб воды и продуктов выявлено не было. Однако специалисты обнаружили, что в лагере проводилась некачественная уборка: мыло и антисептики там отсутствовали.

Кроме того, больные не были своевременно изолированы сотрудниками лагеря, и за контактными больными отсутствовало медицинское наблюдение.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
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