Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере после массового отравления детей

В работе лагеря "Солнечный" в Нижегородской области сотрудниками управления Роспотребнадзора выявлены нарушения. Проверка была проведена после того, как в учреждении зафиксировали массовое отравление детей. Об этом пишет издание newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Санитарные врачи назвали причиной заражения детей энтеровирусную инфекцию. Все заболевшие сейчас изолированы, а контактные из лагеря выехали.

Нарушений по результатам исследований проб воды и продуктов выявлено не было. Однако специалисты обнаружили, что в лагере проводилась некачественная уборка: мыло и антисептики там отсутствовали.

Кроме того, больные не были своевременно изолированы сотрудниками лагеря, и за контактными больными отсутствовало медицинское наблюдение.