Иммунолог Крючков: риск отравления продуктами летом выше из-за бактерий

Клещевой энцефалит и кишечные заболевания усиливаются летом. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Он отметил в беседе с "Москвой 24", что летом высокая температура более благоприятна для бактерий и микробов, из-за чего чаще происходят отравления.

Продукты не всегда хранятся в холодильнике, еду в кафе и ресторанах, также могут хранить неправильно. Этого нарушения хватит в летний период для того, чтобы на продуктах выросло достаточное количество бактерий и микробов, пояснил Крючков.

Некачественная пища может привести к кишечным заболеваниям с расстройством стула, нарушениям пищеварения, болям в животе, тошноте и рвоте, добавил специалист.

Он также отметил, что резко увеличивается летом и вероятность боррелиоза.

"В некоторых эндемических регионах это может быть Конго-крымская геморрагическая лихорадка и ряд других. Конго-крымская — это юг России", — заключил иммунолог.